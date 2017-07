Andone también quiere a Lucas

Aunque coincidió muy poco con él en Coruña, Florin Andone también es consciente de la importancia que supondría un supuesto regreso de Lucas Pérez al Deportivo. El de Monelos es el protagonista indirecto de la práctica totalidad de las comparecencias. Andone, que tampoco se libró de hablar de él, lo hizo con admiración: "Es un grandísimo delantero que hizo las cosas muy bien". El atacante también está convencido de que en caso de realizarse el fichaje le ayudaría mucho a crecer personalmente porque "siempre se aprende de los buenos jugadores".

El ex del Córdoba, que al contrario que Lucas actualmente sí está en el Deportivo, fue muy claro con respecto a su continuidad en Coruña. Para él es "el lugar perfecto para crecer": "Me siento en mi casa y querido por todos. Quiero jugar en el Deportivo esta temporada y las cuatro que me restan de contrato", confesó a la prensa, dato que según confirmó también conoce Pepe Mel.

Una llegada de Lucas reforzaría considerablemente el nivel del ataque, que actualmente solo tiene a Florin como único efectivo. Aunque cree que se fichará a "uno o dos delanteros más", el internacional rumano quiso pensar en lo que de momento puede aportar él: "Yo tengo que pensar en mí, trabajar día a día, mejorar y ayudar al equipo", comentó Andone, que sin embargo admite que todavía no está a su mejor nivel.

