Saúl y Fayçal, cerca de salir del Deportivo

Juan Domínguez, Saúl y Fayçal se han quedado fuera de las convocatorias de Mel para los partidos que está jugando el Dépor. El claro mensaje ya invita a abrir las puertas de salida. EL adiós de Domínguez, por falta de pretendientes, está más lejano. Sin embargo, Saúl y Fayçal ultiman su salida del Deportivo.

Fayçal / José Manuel Álvarez Rey (NurPhoto / Getty Images)

Fayçal Fajr es el que más claro lo tiene. El jugador sostiene que su época en el Dépor ha finalizado. El Deportivo no cuenta con Fayçal y el jugador no quiere seguir en A Coruña. El divorcio cantado, tal y cómo se explicó a principios de junio en Coruña Deportiva, es una realidad. Y el regreso de los entrenamientos no ha hecho más que confirmar esa información. El jugador franco-marroquí no se ha entrenado este miércoles por unas leves molestias en el cuello. “Entrenamiento específico”, según cuenta el club en un comunicado. La realidad es que se apura su adiós al club blanquiazul. Fayçal Fajr explica a sus allegados que está seguro de que habrá una “rápida salida” del Depor y no habría dudado en despedirse ya de algunos compañeros en Abegondo. La idea que explica a todos el internacional por Marruecos es que jugará “seguro” en la Liga Española la próxima temporada.

Saúl García / Cadena SER

En el caso de Saúl García, la situación es similar. El jugador cántabro, al que todavía le quedan dos años más de contrato con el Deportivo, trabaja desde hace semanas en encontrar un equipo que le garantice minutos. Sus agentes se centran en la Segunda División, dónde el lateral zurdo puede tener hueco. Sin embargo, el futbolista ha pedido a su representante que no se cierre a ninguna posibilidad incluso en el extranjero. Saúl quiere jugar a toda costa. El defensa ya sabe de su situación desde antes de comenzar el trabajo de pretemporada. El propio Pepe Mel ya le comunicó en junio que no entraba dentro de sus planes. Sin embargo, al preparador madrileño le ha gustado lo que ha visto de él en estas semanas y ha pedido al club que negocie una renovación con él previa a su cesión. Su salida, en cuanto esto se resuelva será inminente.

Juan Domínguez / Denis Doyle (Getty Images)

Por otro lado, Juan Domínguez también busca acomodo. Mel y el club han sido muy claros con él. La mala experiencia en Mallorca le ha cerrado las puertas de muchos equipos y sólo la ausencia de ofertas mantiene todavía al canterano en A Coruña. Una situación que ha obligado a que el canterano incluso valore jugar en otras ligas exóticas como las asiáticas. El jugador ve con tristeza que este verano no haya tenido ni una oportunidad. A Juan Domínguez le resta solamente un año de vinculación con el Deportivo. Su salida sería, por lo tanto, un adiós definitivo a la que fue su casa en los últimos años.

