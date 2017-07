Nueva forma de baremación para asignar subvenciones a colectivos juveniles

La pasada semana la concejalía de juventud convocó una reunión para hablar sobre las subvenciones municipales a los colectivos juveniles de la localidad. Una reunión a la que no asistió Joves de Esquerra Unida, no por falta de interés, sino por no haber sido invitados. Una convocatoria importante teniendo en cuenta que se iba a explicar la nueva fórmula de baremación para otorgar el dinero a cada asociación. El Presidente de Joves de EU, Antonio Figueras ha afirmado que no aceptarán criterios que no sean objetivos y critica que la subvención del año pasado se perdiera porque el trabajo no se hiciera en tiempo y forma.

En este sentido, la edil de juventud, Laura Rizo ha matizado que se realizará una segunda convocatoria porque al parecer, hubieron problemas y muchos colectivos no recibieron la notificación y ha explicado que para decidir cómo repartir el dinero se trabajará conjuntamente entre todos los colectivos poniendo encima de la mesa todas las actividades preparadas para los últimos seis meses del año.

