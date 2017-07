No hay prisa

Vicente Vargas analizaba ayer la polémica de las fichas sub 23 de los últimos días. “Les vamos a ayudar a encontrar equipo, son cosas que pasan y los jugadores lo saben”. Con la plantilla casi cerrada, solo a la espera de fichar a dos futbolistas sub 23, ya entrenan con el club varios futbolistas a los que están observando. “No tenemos prisa, lo que venga será algo que nos pueda ayudar. Quedan unos 40 días por delante para cerrar esas dos fichas”.

En el entrenamiento de ayer estuvieron presentes cuatro futbolistas que aspiran a ser una de esas dos fichas que el club debe presentar antes del 27 de agosto, día en que está previsto que comience la Liga. Fran Jiménez, delantero que el año pasado jugó cedido en el Guadalcacín, Ángel, central que llegó a debutar en Tercera División con el Recre B, Romero, juvenil procedente del Granada y José Mari, centrocampista formado en la cantera del Cádiz. Además, Antonio Poyatos y Juanito fueron presentados la semana pasada con el resto de la plantilla y ya debutaron esta última temporada en División de Honor.

