14 años esperando en el taller

José Cortés, vecino de la localidad sevillana de Villaverde del Río, lleva 14 años esperando que le arreglen su coche en un taller de este municipio, a donde lo llevó en enero de 2003 tras sufrir un accidente en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Cortés ha explicado a Efe que en estos 14 años está viviendo "una auténtica pesadilla", tras sufrir un accidente que le provocó daños en varias partes del coche, un Ford Sierra, cuyo primer presupuesto en un servicio oficial de la marcha ascendía a casi 10.000 euros.

Sin embargo, según su relato, le recomendaron acudir a un taller con piezas compatibles, por lo que llevó el vehículo a una empresa llamada "Hermanos Capdevilla", donde llevó su coche y recibió un presupuesto de 2.405,72 euros, que aceptó de inmediato, pactando la forma de pago, 2.000 euros por adelantado y el resto a la entrega del coche arreglado, unos 20 días después de entregar el dinero.

Sin embargo, asegura que, a pesar de que desde entonces comenzó a reclamar el arreglo y la entrega del vehículo, nunca se lo entregaron, hasta que recurrió a denunciar el caso a Consumo y la Guardia Civil, sin tener conocimiento nunca, según dice, de qué pasó con su coche.

En aquel entonces Cortés vivía en Islantilla (Huelva) y trabajaba en Lepe en una empresa de autocares llamada Lepebús, en la que entraba a trabajar de madrugada, por lo que tenía que ir andando en mitad de la noche a su puesto de trabajo por no tener ni coche ni transporte público a esa hora.

Desde el taller en cuestión se ha defendido que lo gestionaba entonces una sociedad formada por dos hermanos, y uno de ellos pidió hacer el trabajo por su cuenta, sin aclarar qué pasó con el dinero que entregó Cortés ni por qué no se hizo la entrega del coche.

Él, por su parte, señala que tiene documentos sellados por el taller certificando la entrega del dinero, en dos pagos (de 1.000 y 500 euros respectivamente), por lo que ha dicho que "por encima de si los hermanos se enfadaron o se separaron, yo entregué dinero por un trabajo que no me hicieron, y no quiero renunciar a mi coche".

Por este motivo, el próximo martes presentará una nueva denuncia, para se le entregue su coche, tras casi 14 años y medio reclamándolo.

