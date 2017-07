Habla la trabajadora embarazada discriminada por la UPV: “¿Hacen lo mismo con los hombres?”

"Me dijeron que no me contrataban porque daban por hecho que me iba a coger la baja enseguida". La joven a la que la Universitat Politécnica de València indemnizará por haberla discriminado al no contratarla como monitora de la escuela de verano cuando estaba embarazada, en declaraciones a la SER, se muestra satisfecha pero dolida.

Asegura que después de trabajar durante 13 años en la escuela de verano era plenamente consciente de que podía cumplir, como hizo siempre, con su trabajo. Contaba además con informes favorables de su médico y se pregunta si esa reflexión sobre el riesgo de que una trabajadora vaya a cogerse la baja por estar embarazada la hace también la Politécnica con los hombres.

Y peor que la sentencia es, para ella, que la Universitat no haya rectificado y se mantenga en sus trece. Cita otro caso similar al suyo que sigue un camino parecido y lamenta que una entidad del prestigio y la influencia de una universidad no haya depurado responsabilidades.

