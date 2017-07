A Coruña, Galicia, el Camino de Santiago

La Iglesia de Santiago, la de San Nicolás, el crucero de San Andrés, la Torre de Hércules, el puerto, o porto do camiño, de Santiago protagonizan la guía del camino inglés centrada en A Coruña que acaba de presentar el gobierno local. Por primera vez A Coruña vende de una forma explícita, guía incluida, su implicación en el Camino de Santiago. Recogiendo la historia de quienes llegaban y se iban desde aquí de ida y vuelta en el camino inglés. Desde que en el año 1993 Vázquez Portomeñe organizó el primer Xacobeo la ciudad ha asistido desde la distancia al acontecimiento, al desarrollo de la idea, a la recuperación de la ruta Xacobea y su puesta en valor, como si no fuera con ella. El gran argumento de venta de Galicia de las últimas décadas, foco de atracción indudable ¿Por qué situarse al margen cuando estamos ante otro argumento a reivindicar desde el carácter gallego indudable y central de la ciudad de A Coruña? Siguiendo las conchas en las calles empedradas, desde el mismo puerto del Parrote, en el Parrote había un puerto. Otro argumento más, una parte más de la historia. Retirando capas para llegar a lo esencial. Sin límites, no hay por qué ponérselos ni como individuos ni como sociedad.

Argumentos que atraen a la ciudad y área de A Coruña o la hacen referencia? Mil... paisaje, cocina, gente, historia. Deportivo, Inditex, Torre de Hércules, Orquesta Sinfónica... Camino de Santiago con guía propia desde ayer. Se trata de sumar. El Camino de Santiago una referencia mundial a nivel espiritual y comercial con la peli de Martin Sheen por ejemplo o Paulo Coelho, cómo no.

