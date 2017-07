Operación retorno

Carlos Álvarez vuelve al Xerez Deportivo FC tras su salida hace dos años por problemas con el cuerpo técnico. Llega como uno de los fichajes estrella para la delantera azulina con unos números bastante buenos. Esta temporada marcó siete goles en 28 partidos, algunos de ellos muy importantes, que acabaron en el ascenso de categoría del Xerez CD. Edu Villegas considera que “Carlos es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Es un delantero rápido, hábil, listo, vivo…”

Carlos se ha mostrado ilusionado por su vuelta y ha declarado que siempre quiso volver. Tras dos temporadas fuera dice haber ganado en experiencia. “He ganado muchos minutos. He jugado las dos temporadas enteras y creo que en experiencia he ganado mucho”. Además, para Carlos Jerez es su casa y no dudó cuando se presentó la posibilidad de volver. Tras dos ascensos consecutivos con el Xerez CD, Carlos tiene claro que el objetivo es subir. “Lo del año pasado fue accidente. De los errores se aprende y este año no va a volver a pasar. La plantilla que está haciendo Edu es mucho más competitiva”.

Con respecto a la presión que puede suponer jugar en un estadio como Chapín con la masa social del club, Carlos afirmaba no tener presión ni por marcar goles. “Los partidos duran 94 minutos. Con los jugadores que hay no hay que desesperarse, hasta el último se puede marcar. Si la pelota no entra al principio tenemos que seguir intentándolo porque hay plantilla para ello. Chapín es un estadio para disfrutar y la gente debe animarse e ir. La afición es pieza clave”.

