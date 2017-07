Bañadores que son "otro rollo"

Isabel González Bourrelier y Carmen Plaza buscaban bañadores para sus hijos pero no acababan de encontrar algo diferente, que se saliera de los estampados más tradicionales que suelen destinarse a los niños. La inquietud y las ganas de poner en marcha su propia firma, hicieron el resto, y así nació hace poco más de un año To the Moon.

Pensando en los niños pero también en sus padres, apuestan por un espíritu juvenil y desenfadado, con colores llamativos y estampados diseñados en exclusiva para su línea de baño. Prendas "que los niños se quieran poner" y que "guste también a sus madres", "con muy buen rollo". Ya han realizado dos colecciones, la última "Rolling", en la que se basan en rayas, lunares, amarillos, azules y estampados de ondas.

TO THE MOON

En la calle Arfe tienen su estudio, donde pueden atender a todos los que quieren probarse sus diseños y pero también donde preparan todos los pedidos online, su principal apuesta. Sus bañadores, bikinis y trikinis han llegado ya a prácticamente toda España, a Reino Unido...

To The Moon ofrece piezas de baño de 0 a 14 años, para niños y niñas, también se acerca a las jóvenes hasta la talla 40.

