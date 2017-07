Osuna, Mairena y Casariche, parte de nuestra ruta de esta semana

Esta semana empezamos nuestro recorrido por la provincia en Osuna. Este municipio sevillano acoge hasta el día 30 de julio el campo de trabajo ‘Ocio y tiempo libre para personas con discapacidad. Urso 2017’, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en colaboración con el Ayuntamiento de este municipio. El director del IAJ, Francisco Pizarro, acompañado por el coordinador provincial, Francisco Bernal, y la alcaldesa de esta localidad, Rosario Andújar, ha visitado esta actividad en la que se trabaja en torno al ocio y el tiempo libre como espacio socioeducativo para jóvenes con discapacidad. Nos lo cuenta la alcaldesa Rosario Andújar.

La delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pone en marcha una campaña de concienciación a través de las redes sociales sobre el abandono y el maltrato animal.

El delegado de Medio Ambiente, Juan Jiménez, ha explicado que “el Ayuntamiento firmaba un convenio hace unos meses con una protectora de animales, una asociación sin ánimo de lucro de personas voluntarias que están trabajando por el bienestar animal, y por ello los animales que nos encontramos no son en ningún caso sacrificados, son siempre vacunados y se les busca una casa de acogida”. En este sentido Jiménez ha mostrado su satisfacción ya que “se les busca siempre una solución y antes no pasaba ya que hasta ahora el convenio se hacía a través de una empresa que se dedicaba a recoger los animales abandonados que se encontraba y a los diez días si no encontraban una casa de acogida eran sacrificados. Nos lo cuenta Javier Pariente, Veterinario del Centro Veterin de Mairena del Aljarafe en el Parque PISA y el propio Delegado de Medio Ambiente

El Mosaico del Jucio de Paris regresa a Casariche para quedar expuesto de forma permanente en la Colección Museográfica Romana de esa localidad. Durante varios días se vive allí el París Reditus, una celebración en torno a su regreso.

Nos lo cuenta el alcalde Basilio Carrión y el director de la Colección Museografica Antonio García López

Este sábado se celebra en Los Palacios la III Carrera del Trofeo Andaluz de Dirt Track, participan grandes pilotos de motos que llegarán de varios rincones de España.Hablaremos con Jesus Condán, delegado de deportes

Y, por último, nos acercamos a Carmona y hablaremos de la Escuela de Hostelería que se pondrá en marcha en esa ciudad en poco tiempo y repasaremos los Cursos de Verano de la Pablo de Olavide con su Alcalde Juan Ávila

Comentarios