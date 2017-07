Castro: "El consejo se ha aplazado porque Del Nido Carrasco no quería salir de la sala"

El consejo de administración del Sevilla ha vuelto a ser aplazado por el presidente de la entidad. "El consejo se ha suspendido hasta mañana porque se ha presentado José María del Nido Carrasco, ya dimitido, y como no quería salirse de la sala he optado por dejar el consejo hasta mañana. El ha dimitido irrevocablemente y no hay vuelta atrás", ha explicado José Castro.

El propio dirigente sevillista ha ofrecido su versión sobre las supuestas irregularidades en su gestión hechas públicas por el accionista Agustín Martínez. "Se hablaba de algo que yo debo en el club, y debo cero, el señor que lo ha dicho tiene credibilidad cero, la documentación que ha manejado es de febrero , y mi deuda ahora es cero" ha explicado Castro sobre un presunta deuda con el club. El presidente ha hecho referencia también a una supuesta comisión cobrada por él por la instalación de la iluminación led del Sánchez Pizjuán. "Sobre la empresa mía que le ha facturado al Sevilla, pues sí, así fue, con el conocimiento del consejo, del comité ejecutivo y de Del Nido carrasco, que avalaron que la oferta era la más baja de cuatro empresas concurrentes" ha indicado el dirigente sevillista, que se ha mostrado sorprendido por estos movimientos contra su gestión. "Me sorprende que una entidad que funciona como ésta, con beneficios deportivos y económicos, esté en esta situación. Los movimientos se deben hacer en la Junta General. Muchos hemos trabajado por la unidad. Me siento totalmente fuerte. La sociedad está mejor que nunca. Si alguien decide generar problemas que sea bajo su responsabilidad" señaló Castro que fue contundente en el tema Vitolo. "No hemos podido hablar nada, pero sí le digo que en este caso vamos a hacer que se respete al Sevilla. Vamos a emprender acciones legales contra todos los actores que hayan participado en este asunto" concluyó.

Comentarios