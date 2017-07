Sergio García arranca con mal pie el British Open

El golfista español Sergio García lamentó su mal estreno este jueves en el Abierto Británico, donde maquilló un tres sobre par en los dos últimos hoyos, una mala primera jornada que le deja "muy atrás" en la pelea por el tercer 'Grand Slam' de la temporada.

"No he jugado bien en todo el día, no me he encontrado cómodo, no he pegado buenos golpes. Más tres está mal pero más 5 está fatal, por lo menos eso, pero una pena que no haya jugado mejor. Venía jugando bien pero las cosas no han ido bien", indicó.

Tras terminar los primeros 18 hoyos del 'British', el de Borriol no puso excusas. "Si tienes un día complicado pero consigues hacer menos dos puedes moverte bastante pero estamos muy atrás y con una vuelta no nos vale. No he jugado bien, es tan sencillo como eso, y cuando no juegas bien las cosas salen del revés", afirmó.

Sergio comenzó con mal pie, con un 'bogey' en el primer hoyo, y después perdonó 'birdies' que encontró ya en el 17 y 18. "El primer hoyo no lo he jugado muy bien, pero luego he tenido tres o cuatro opciones de 'birdie' y no las he metido desafortunadamente", indicó el campeón del Masters, a ocho golpes de los líderes estadounidenses Jordan Spieth, Brooks Koepka y Matt Kuchar.

