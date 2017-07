La Asociación de Comerciantes de Santa Pola convoca otra manifestación /

La Asociación de comerciantes de Santa Pola convoca para hoy otra manifestación en contra del Plan de humanización.

La manifestación empezará a partir de las 21 horas en El Palmeral de Santa Pola. La movilización recorrerá la calle de Elche y finalizará en la Glorieta con una sentada.

La Asociación de Comerciantes de Santa Pola también ha convocado otra manifestación para el día 28 de julio con el mismo motivo.

Desde la Asociación dicen que este Plan de Humanización no ha tenido en cuenta el plan de transparencia y de participación ciudadana, que es una improvisación mal hecha, que no ha habido suficiente información y que no se ha tenido en cuenta la opinión de los comerciantes y de los vecinos.

