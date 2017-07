Cancelado el EGOPA de verano por falta de fondos

El Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada (UGR), ha cancelado por "falta de fondos" el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de verano, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución docente.

Ya el pasado año este grupo de investigación renunció a presentar el Egopa para la temporada estival justificándolo en la ausencia de Gobierno y negando cualquier tipo de "injerencia política", siendo la primera vez que se producía esta circunstancia.

Ahora el motivo que se esgrime para no realizar este sondeo electoral es que el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpe), que no depende directamente de la UGR para su mantenimiento económico, no ha "encontrado la financiación necesaria" para llevarlo a cabo, según han detallado desde la universidad.

La ausencia del Egopa ya salió a relucir este pasado jueves en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, donde el presidente del PP-A, Juanma Moreno, preguntó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por qué no se hace pública esta encuesta y si tenía que ver algo con la celebración del congreso regional del PSOE-A el último fin de semana de este mes.

El año pasado fue el primero en el que el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía renunció a presentar su encuesta de verano, primero aplazándola a septiembre y después cancelándolo para hacer ya el llamado Egopa de Invierno.

La directora del Cadpea, Carmen Ortega, lo justificó en la ausencia de Gobierno, dado que si cambiaba la coyuntura política también lo hacían las preguntas del sondeo y, como el trabajo de campo dura un mes, podía darse la circunstancia de que los cuestionarios a los ciudadanos "ya no valieran para nada".

El Egopa de invierno de este año situaba al PSOE-A como el partido más votado de celebrarse elecciones autonómicas en Andalucía, con el 28,6 por ciento de los votos y una ventaja de 2,4 puntos sobre el PP-A, que se situaría segundo con el 26,2 por ciento de los votos. Por su parte, Podemos sería tercero con el 17 por ciento de los sufragios, por delante de Ciudadanos (C's), con el 12,1 por ciento, y de IULV-CA, con el 5,7 por ciento.

Los inicios del Cadpea se remontan a 1994, fecha en la que, con el apoyo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y del Instituto de Estadística de Andalucía, pudo conformar la primera base de datos electorales de Andalucía que integraba a las secciones electorales como las unidades básicas de análisis, y dos años más tarde, en 1996, se impulsó el Sistema Integrado de Datos Electorales de Andalucía, precedente del Cadpea.

El Cadpea, tal y como se le conoce hoy, fue creado en 1999, tras un convenio entre la UGR y la Diputación de Granada. Bajo la dirección del profesor Juan Montabes, impulsó los primeros estudios empíricos de opinión y cultura política, de ámbito local y provincial. No fue hasta 2002 cuando un nuevo acuerdo, entre la UGR y CajaGranada, permitió extender su ámbito de actuación al conjunto andaluz, lo que dio lugar al Egopa.

Comentarios