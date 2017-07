RompeBullying, una app para reeducar al acosador

El conocido como ciberbullying supone ya uno de cada cuatro casos de acoso escolar. En el 92 por ciento de las víctimas, queda además algún tipo de secuela. Según los expertos, el medio más utilizado por los potenciales acosadores son los mensajes de texto.

La plataforma digital TokApp, que trabaja de intermediaria entre los centros educativos y los padres de los alumnos en la Comunidad, ha detectado estos peligros y ha lanzado una aplicación, RompeBullying, que convierte de forma automática los mensajes ofensivos en otros completamente diferentes, tanto en el móvil de la víctima, como en el del acosador.



La llegada del verano no impide que se sigan registrando casos de acoso escolar, a través de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea. La Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar denuncia que la Comunidad no hace todo lo que puede para frenar estos casos y que, incluso, se da un trato discriminatorio a quienes lo sufren. "La culpa no es de las víctimas, si no de los presuntos acosadores", defiende María José Fernández, presidenta de la Asociación.

Precisamente para tratar de reeducar la conducta del acosador, nace esta aplicación móvil que convierte los mensajes ofensivos en otros más amables. La aplicación es gratuita y de momento solo está disponible para Apple, aunque la compañía trabaja para poder lanzarlo en Android.

Comentarios