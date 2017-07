Un pueblo de Tarragona se quiere independizar de Cataluña

Independizarse sí, pero de Cataluña. Es lo que quiere Batea, una población de Tarragona que limita con Zaragoza y que se plantea pertenecer a Aragón. Su alcalde, Joaquim Paladella, asegura que reciben trato discriminatorio desde la Generalitat de Cataluña. Y la gota que ha colmado el vaso afecta a una residencia de ancianos. El alcalde acusa al Gobierno catalán de no permitirles ofrecer más plazas. En este pueblo de 2.000 habitantes todavía no hay fecha ni pregunta para celebrar una consulta. Una posible solución, la del referéndum, que no convence a todos. De momento la señera sigue ondeando en el Ayuntamiento.

