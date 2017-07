Fraticidio

Ese sábado trabajaba pero, aún así, llegué a Vimianzo con tiempo de sobra. Me habían hablado de la celebración del asalto irmandiño desde hacía años como una divertida recreación histórica, así que sentía cierto interés. Generalmente me aburren los mercados medievales pero en el castillo de Vimianzo recreaban un evento histórico: el asalto de 1467, durante la Gran Guerra Irmandiña, cuando un montón de campesinos llenos de ira y bocio asediaron la fortaleza como parte de una rebelión a gran escala de esas que marcaron el siglo XV. Me habían vendido la fiesta muy bien: una fila de hombres llevando antorchas en sus manos, dirigiéndose en procesión, como un río de fuego, hacia el castillo, donde irrumpirían en aquel nido de tiranía derribando las puertas. Todo muy épico.

Fue horrible.

Para empezar, no hubo tal procesión de antorchas. Habían apagado las luces de la carretera que cruza el pueblo para que el fuego causara más impresión, pero no hubo nada que hacer: resulta que dominar la tecnología de la iluminación medieval es más difícil de lo que parece, y mantener una antorcha encendida resulta una proeza para los residentes del siglo XXI, acostumbrados a iluminarse con sus móviles. Debía haber unas veinte, y la mayor parte estaban apagadas, como si para acabar con sus opresores los irmandiños hubieran decidido soplarlas y pedir un deseo. Les seguían diez hombres que transportaban un ariete y, a pesar de que se suponía que representaban a una turba de campesinos sublevados, todos vestían librea.

Seguimos a los figurantes hasta el patio de armas del castillo, donde empezó a acumularse el público. Los focos iluminaban el antemuro y de repente, aparecieron media docena de supuestos actores. Ninguno de ellos parecía tener edad para afeitarse, y además de la librea llevaban sobre la cabeza lo que resultaron ser cubos de playa recortados para parecer yelmos. Alguien había cometido el olvido de no poner relleno en el interior, así que les bailaban en las cabezas. Desfilaron un segundo con lanzas y escudos y luego hicieron una piña, se inclinaron y alzaron de cara al público unas latas de refresco y bebieron a su salud. Sonó música pop y se pusieron a bailar.

Aquello marcó el inicio de una caída en barrena. Las protagonistas eran dos mujeres que hacían las veces de nobles. Una iba vestida con lo que, según me contaron, era un disfraz rosa de Bella Durmiente con gorguera, mientras que la otra iba enfundada en lo que identifiqué enseguida como el traje que luce El Principito, con ese pantalón blanco y el abrigo azul con puños rojos. Era muy extraño ver un personaje al que recordaba preocupado por la rosa de su planeta fuera de sí, desgañitándose contra aquellos pueblerinos desagradecidos que se atrevían a rebelarse, mientras la Bella Durmiente, presa de un acceso de histeria, ordenaba a sus hombres que los mataran a todos. A su orden, esas legiones del mal (aquellos seis chavales con cubos tambaleándose en su cabeza), empezaron a arrojar globos de agua al público, que hacíamos las veces de la horda irmandiña. No me dieron de milagro.

Fue el único alivio que sentí durante la actuación. El Principito volvió a intervenir. Regodeándose en su crapulencia, ordenó a sus hombres que arrojaran coles a las masas hambrientas. Súbitamente apareció por una esquina del antemuro una chica en mallas grises con el logo de una empresa de maquinaria agrícola y bañador y capa negras que empuñando una hoz luchó con los soldados señoriales durante cinco largos minutos de una coreografía. Cuando parecía que ya estaban tan perdidos como mi paciencia, aparecieron tres chicas vestidas como murciélagos, que resultaron ser una especie de dragón tricéfalo que atacó a la heroína del pueblo

mientras otra cría mostraba una tela donde se leía "aplausos". Algún desganado irmandiño del público dio un par de palmas antes de detenerse pero el resto permaneció apático. Puede que fuera porque los globos de agua hubieran cumplido demasiado bien función de enfriar los ánimos de los asaltantes, pero lo dudo.

Cuando por fin el Supermario del pueblo le clavó una espada al dragón, los tipos del ariete derribaron la puerta y pusieron más música pop mientras estallaban los fuegos artificiales.Cuando abandonaba el castillo, me vinieron a la mente esas funciones escolares que todos hemos tenido que soportar alguna vez y sospeché que el instituto local había encontrado una creativa manera de que alguien que no fueran los padres de los alumnos acudieran a la función de fin de curso. Más que irmandiño, me sentía fraticida.

Comentarios