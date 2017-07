Ferreiro urge el archivo de la subasta de La Solana

El Alcalde A Coruña Xulio Ferreiro pedirá al puerto que archive el procedimiento de subasta de La Solana ante los aplazamientos continuos de la reunión con el Presidente de Puertos del Estado para llegar a un acuerdo global sobre esta cuestión y el futuro de la fachada marítima. El 5 de agosto finaliza el plazo de medio año dado por el Consejo de Administración para que el Ayuntamiento formalice su propuesta sobre La Solana y el Finisterre. No obstante recuerda que son los retrasos del responsable de los puertos españoles los que impiden avanzar. Xulio Ferreiro.

Se muestra contrario a que los buses del área entren en la ciudad a partir del 21 de agosto como propone la Xunta. Subraya que en ese momento el tráfico no está normalizado, no hay colegios y hay turistas, con lo que será difícil evaluar el impacto. Considera necesario avanzar en una estrategia de transporte metropolitana, tras el acuerdo con los alcaldes del área. A su juicio la entrada de buses metropolitanos hará necesario establecer carriles prioritarios para el bus y espera contar con el apoyo del PP. De nuievo Xulio Ferreiro.

Subraya el esfuerzo de diálogo entre La Marea y el PSOE y señala que el equipo de gobierno ha comenzado ya a trabajar en los próximos presupuestos. Intentará hablar sobre el tema ya durante el verano con los grupos que apoyaron su investidura, PSOE y BNG.

Sobre En Marea, el Alcalde de A Coruña considera muy complicado solventar el problema de división interna de la formación tras la renovación del liderazgo de Luís Villares de forma muy precaria en el plenario de pasado sábado. Dice además que está completamente centrado en la Alcaldía de A Coruña.

A su juicio no todas las personas que colaboraron en los últimos meses en la creación de En Marea puesieron la energía necesaria en el plenario que no contó con la asistencia de Podemos ni Esquerda Unida como organizaciones. Para Ferreiro son ellos quienes tienen que tomar una decisión sobre qué hacer. Él no fue al plenario por motivos de agenda, asegura, aunque defiende que la Marea Atlántica sí tuvo una amplia representación en la cita congresual.

