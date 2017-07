El Eldense ofreció detalles interesantes ante el Ilicitano (0-0)

Alrededor de 600 espectadores asistieron ayer en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” de Elda, lamentando la suciedad de las butacas en las que se tuvieron que sentar, al primer amistoso de pretemporada del C. D. Eldense que acabó sin goles ante el Elche Ilicitano. Antes de comenzar el encuentro se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de Juan Antonio Saiz Moya, socio número uno del C. D. Eldense y ex directivo de la entidad azulgrana además de persona muy ligada a los medios de comunicación locales que cubren habitualmente la actualidad deportivista.

El partido en sí ofreció algunos detalles interesantes por parte de los hombres que dirige Dani Ponz, algunos ya con su contrato firmado con el Eldense y otros a prueba como es el caso de Joel Silva, un mediocentro de corte defensivo que estuvo muy activo durante todo el tiempo que estuvo sobre el campo recuperando balones y taponando el intento de progresión por el centro de la parcela ancha por parte de los ilicitanos de José Luis Acciari.

Dentro del buen tono que exhibió el Deportivo cabe destacar el trabajo de Jaime Jornet a pesar de su tendencia en poblar la zona central del ataque de su equipo y la disposición de Toni Vela en el balón parado. Lanzó tres saques consecutivos desde la esquina derecha con verdadero peligro. Tampoco defraudaron los mejicanos Carlos Laureano “El Puma” en el lateral derecho y Titino en el centro de la zaga junto con Kevin Sanz que ayer portó el brazalete de capitán del equipo de su ciudad.

Joel Silva disputa un balón / Cadena SER

En el debe y aunque muy pronto para evaluar tanto los positivo como lo negativo del equipo, se echó de menos una referencia en la posición de nueve y algo más de creación en el centro del campo. De cualquier modo, los aficionados salieron contentos en líneas generales, con la imagen que ofrecieron los de Dani Ponz a pesar de llevar una semana trabajando con un equipo totalmente nuevo al que le faltan todavía efectivos y alguno de los que están acaban de llegar.

El próximo partido amistoso, ya con una semana más de rodaje, del Deportivo será el próximo sábado cuando visiten al Almansa a partir de las 20:00 h en la ciudad albaceteña.

El Deportivo jugó ayer de salida con Chanza, Puma, Axo, Kevin, Titino, Jaime Jornet, Nano Gancedo, Joel Silva, Jorrín, Toni Vela y Fede. Completaban la convocatoria: Julián, Chema Giménez, Joseja Amat, Bruno Caballero, Ian, Kike Torrent, José Gil, Papo, Miguel Sánchez, Héctor Cartagena y Montanari.

