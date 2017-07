Carmena solicita a Competencia que determine si la oferta de Uber es legal

El Ayuntamiento se dirige a la CNMC para que determine si la oferta de Uber Airport cubre los costes del servicio que oferta. De no hacerlo consideran que estaría vulneraría varios artículos de la Ley de Competencia Desleal y los derechos de los consumidores.

Desde las asociaciones del taxi creen que las leyes que regulan al sector, deberían ser iguales para todos. "Una cosa es hacer una oferta y otra cosa muy distinta es romper el mercado como esta compañía lleva tratando de realizar desde que se instaló aquí. Entendemos que se hacen las normas de cualquier manera, cuando hay reglas de juego para todos". Eso es lo que dice Jesús Fernández.

La promoción de Uber establece precios que van desde los 15 a los 29 euros para ir o volver desde el Aeropuerto, según el vehículo. Desde la plataforma no entienden la petición del Ayuntamiento, porque consideran que es un sector de libre competencia.

Eduardo Martin, Presidente de Unauto, no entiende el movimiento del Consistorio: "Como se trata de una promoción puntual, creo que se pueden hacer ofertas. Sobre todo en un sector en el que el precio es libre. En el sector del taxi no se podrían hacer este tipo de ofertas. No entiendo que esta promoción puntual se vea mal, redunda en el beneficio del ciudadano".

El Ayuntamiento de Madrid quiere saber si el único propósito de la oferta de Uber es la captación de viajeros mediante prácticas de competencia desleal. La oferta de Uber estará vigente hasta el 1 de septiembre, siempre que no haya cambios.

Comentarios