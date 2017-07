El portavoz del PSOE reprocha al Gobierno la ausencia de soluciones políticas

El Gobierno de Mariano Rajoy contará con el apoyo del PSOE en la defensa de la legalidad para evitar el referéndum secesionista en Cataluña, pero son necesarias otras medidas de ámbito político, según el portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente.

En consecuencia, aunque el mayor partido de la oposición respalda al PP en este tipo de actuaciones al mismo tiempo reprocha la ausencia de "iniciativas políticas para resolver el problema de fondo", añade Óscar Puente, en alusión a la "desafección" que tiene una parte relevante de la sociedad catalana respecto al resto de España.

En la entrevista mantenida en la Cadena SER el portavoz del PSOE también se pronunció sobre el ascenso del fiscal Guillermo García Panasco. La magistrada Victoria Rosell calificó el pasado jueves en Hoy por Hoy el traslado a Madrid del fiscal condenado por preconstituir pruebas contra ella como "un escándalo".

Para Óscar Puente este caso delata al Partido Popular porque sabe premiar a quienes realizan determinadas acciones.

El Tribunal Supremo condenó al fiscal Guillermo García Panasco por extralimitarse en sus funciones al recopilar evidencias contra Rosell, que fue investigada por "no inhibirse" en un proceso penal contra el presidente de la U.D. Las Palmas. El caso terminó con la absolución de Rosell. La jueza, que había sido la cabeza de lista de Podemos en Canarias, renunció a repetir como candidata en las elecciones de julio porque la investigación no había terminado. Ahora, libre de toda sospecha asegura que se quedó con ganas de impulsar sus proyectos políticos pero no puede decir si quiere volver "por la condición de magistrada".

