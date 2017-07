"El Elche es uno de los gallitos de Segunda B"

El Elche ha presentado hoy al centrocampista Diego Benito como nuevo jugador para la presente temporada. Procedente del Real Murcia, Benito tiene claro que el equipo de Vicente Mir es uno de los "gallitos" del grupo III de Segundas B. Y asume esa presión "sabiendo lo que nos jugamos cada uno" en este proyecto.

Tiene claro que la clave pasa por hacer un buen grupo durante la pretemporada y "no volverse loco" cuando lleguen losd altibajos en la Liga, porque "en una temporada habrá que pasar por diferentes momentos". No le importa que se considere al Elche como un claro candidato al ascenso y entiende que el reto será más fácil "con buenos jugadores". También tiene claro que para ser el cerebro del equipo en la medular, no le asusta ni preocupa el hecho de jugar este año en nueve campos de cédped artificial.

