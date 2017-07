Angrois demanda verdad y justicia

Doce del medio día, la Berenguela suena atronadora en la Plaza del Obradoiro que se prepara para las fiestas, para los fuegos del Apóstol a la noche llenaran de luz y pólvora el ambiente. A lo lejos se escucha una traca de bombas de palenque. Este sonido y el de las campanas se apaga al alzarse los gritos y aplausos de las víctimas del alvia a su llegada al Obradoiro.

Algo menos de una hora tardó la comitiva en llegar al punto neurálgico de Santiago despues de haber salido de la estacion de trenes de la capital de Galicia. Una manifestación que discurría en un silencio atronador por las calles del centro compostelano, interrumpida por momentos por el aplauso espontáneo de algunos ciudadanos. "Gracias, muchas gracias" dice emocionada una de las manifestantes portando un cartel: "Mentiras y ocultaciones. Ana Pastor dimisión" en otros vemos retratos de Alberto Núñez Feijoo, José Blanco y Rafael Catalá.

La manifestación discurre por las calles del ensanche compostelano. Antes, a las puertas de la estación de Renfe fotografía. Hay representantes de casi todos los grupos políticos. Del PSdeG, Xaquín Fernandez Leiceaga espera "que se pueda crear rápidamente" la comisión de investigacion en el Congreso; de En Marea, Luís Villares reivindica el "derecho a saber" para que el accidente "no se repita"; del BNG, Ana Pontón califica de vergonzosa la ausencia todavía del sistema ERTMS . También está el portavoz en Galicia de Ciudadanos, Javier Sánchez-Agustino. Todos posan en una foto a la que no todos llegaron al mismo tiempo. Las víctimas no obstante lo agradecen, y no dejan escapar la oportunidad de censurar la ausencia de un grupo: el PP.

Habla Javier García, perdió a su hijo hace cuatro años, para recordar la "burda mentira" contada en la inauguración. "Mi hijo siempre viajaba en coche, pensábamos que el tren era más seguro. Y ese tren lo único que tenía de AVE era la velocidad. Lo demás, la seguridad, no tenía ninguna.

Llega la manifestación al casco viejo, miradas de los turistas. Muchos intentan averiguar qué pone en la cabecera. "16 millones de ciudadanos, mas de 100 ayuntamientos y Europa exigen una investigación. 81 muertos y más de 140 heridos verdad y justicia".

"Verdad, justicia y reparación" es el grito que elevan las víctimas cuando Victor Taibo termina de leer un manifiesto en el se ha repasado la historia jurídica del accidente, y también la política. En el que se ha demandado "una comisión de investigación política y técnica independiente"; "queremos saber la verdad" claman los manifestantes.

Termina la manifestación en la centralidad de la Plaza del Obradoiro, caen algunas gotas y los manifestantes empiezan a marcharse. Termina el acto más reivindicativo. Por la noche toca volver a Angrois. Toca regresar cuatro años.

