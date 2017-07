Carmen Montón: "La homeopatía no es medicina"

La conselleria de Carmen Montón recuerda también a los centros públicos qué prácticas no pueden recomendar como sustituto o complemento de medicamentos o prácticas médicas reconocidas: no vale ni el yoga, ni la acupuntura, ni la medicina tradicional china, ni un montón de cosas más.

Insiste Carmen Montón, que ha mantenido un encuentro con representantes de los colegios de médicos, farmaceúticos, psicólogos y fisioterapeutas para recordarles que no pueden recomendar esas prácticas para no generar confusión en la ciudadanía. No hay evidencia científica alguna que pruebe su eficacia por eso ha solicitado al gobierno español que retire a los productos homeopáticos de la lista de medicamentos y que no puedan ser vendidos en las farmacias y al sistema público que no son ni alternativa ni complemento.

La doble petición no llega ahora, ha explicado la consellera, por nada concreto. Conocen casos de fatal desenlace por sustituir la medicina científica por ese tipo de tratamientos pero no es esa la razón. Es solo un recordatorio, ha dicho, y a nadie se prohíbe que en uso de su derecho individual, pero fuera del catálogo tanto de servicios como de productos sanitarios recurra a las terapias naturales y lo que la consellera llama pseudociencias.

