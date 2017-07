Un año sabático para el cura homófobo de l'Hospitalet

El cura de L'Hospitalet de Llobregat, Custodio Ballester, que coincidiendo con la celebración del Orgullo Gay lanzó un alegato homófobo durante una misa, tendrá tiempo para reflexionar. Entonces, la Generalitat le abrió un expediente y ahora el arzobispado de Barcelona ha impuesto un año sabático a este sacerdote, polémico además por dedicar una misa a la División Azul, las tropas franquistas que lucharon junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

De hecho ya entonces, cuando en esa misa se exhibieron banderas franquistas y los asistentes alzaron el brazo, el Arzobispado anunció que tomaría medidas contra este cura. Pero no lo ha hecho hasta ahora, y después que ahora diera una misa homófoba. Fue en el mes de junio, durante el Pride en Madrid, en la que les decía a los asistentes que, aunque les hagan creer que no, la homosexualidad sí es un pecado, lo que pasa es que eso no se puede decir ahora, decía, porque te pueden meter en la cárcel por incitación al odio.

Finalmente el cardenal Juan José Omella ha decidido apartarlo. En el boletín del arzobispado consta como que se le concede un "permiso de ausencia" para que se tome un "año sabático".

La Generalitat denunció las palabras homófobas de esta misa ante la fiscalía de delitos de odio.

