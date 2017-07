El Eldense ficha a Cristo Díaz para su centro del campo

Cristo Díaz Martín cumplió 25 años el pasado 20 de junio, nació en El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), mide 1,80, es medio centro zurdo y ha llegado a un acuerdo con el C. D. Eldense para ponerse de inmediato a las órdenes de Dani Ponz.

Tras su etapa juvenil, Cristo Díaz empezó en el fútbol profesional en el C. D. Vera para pasar a formar parte de la disciplina del C. D. Tenerife llegando a jugar con su primera plantilla en Segunda División en la Temporada 2015/2016. En el mercado de invierno de esa misma temporada fue cedido al Algeciras C. F.

La pasada temporada empezó defendiendo el escudo del Lorca Deportiva y en la segunda vuelta se marchó a la S. D. Tenisca de La Palma.

Con la llegada de Cristo Díaz, el Eldense ha hecho oficial el fichaje de 15 futbolistas:

Porteros: Chema Giménez (Hércules) y Jorge Chanza (Valladolid)

Defensas: José Alberto Hernández “Axo” (Alzira), Kike Torrent (Alzira), Kevin Sanz (Quintanar del Rey), Titino (Méjico), El Puma (Méjico), Joseja Amat (Eldense), Bruno Caballero (Racing Vilalbés).

Centrocampistas: Toni Vela (Yeclano), Rafa Quilis “Rafeta” (Ontinyent), Cristo Díaz (Tenisca)

Delanteros: Rubén Solano (Olimpic Xátiva), Jaime Jornet (Crevillente) y Miguel Sánchez (Crevillente).

