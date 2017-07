"Están poniendo el alma en cada entrenamiento"

El Xerez CD se estrena ante el Torno y en la previa del partido Vicente Vargas ha declarado que es un partido del que “hay que esperar poquito. Los nuevos irán acoplándose e iremos aplicando los conceptos”. Tras más de diez días de entrenamientos, el técnico se muestra muy contento por la actitud de los jugadores. “Hay muchas ganas, muchísima intensidad, están poniendo todo el alma en cada entrenamiento”.

En esta pretemporada, el club azulino está entrenando en La Barca que, a pesar de tener que desplazarse y no ser en Jerez, son unas instalaciones adecuadas a la categoría del club. “Estamos entrenando en un campo con unas grandes dimensiones que nos da opciones de trabajar muchísimas cosas. En estos últimos dos años no hemos podido trabajar en unas instalaciones así”.

La plantilla aún no está cerrada, aún quedan dos jugadores sub 23 por llegar, pero Vargas no quiere cualquier cosa en el equipo. “Con los veinte jugadores que tenemos firmados podemos decir que hay buen equipo, los que vengan tienen que ser capaces de quitarle el puesto a los que ya están”. Además, el técnico ya cuenta con cuatro futbolistas sub 23 que “pueden ponerle las cosas difíciles a los veteranos. De hecho hay muchos veteranos que están un paso por detrás de los sub 23. Aquí existen hombres, no nombres. Da igual que tengan 18 o 30 años”. De momento siguen probando con diferentes futbolistas a la espera de decidir quién se queda.

