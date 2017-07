Paco Camas: “Nada es irreversible. Los vecinos tienen que comprender que el centro no es una zona residencial”

La declaración de zona acústicamente saturada de parte del centro de Jerez puede no ser definitiva. El gobierno local no descarta dar marcha atrás después de que varios propietarios de bares de copa hayan avanzado en Radio Jerez el posible cierre de sus locales. Eso sí, el delegado de Urbanismo, Paco Camas, marca como premisa el diálogo y el acuerdo entre vecinos y bares, un acercamiento, apunta, “difícil, pero no imposible”.

En una entrevista en Radio Jerez, Camas aboga por “reconducir” la situación ante “el deterioro de la actividad económica” que se puede producir en el centro. Cree que nada es irreversible y habla de “conciliar la convivencia y la actividad” de estos negocios de ocio. Aunque señala que todas las partes tienen una cuota de de razón, remarca que los vecinos tienen que comprender que el centro “no es una zona residencial”, sino un pulmón de la actividad de Jerez.

Recuerda que los propios bares han costeado nuevos y mejores cerramientos de algunas casas de calles afectadas por la restricción horaria. Dicho esto, advierte de que el Ayuntamiento "cumplirá la ley" por lo que solo un acuerdo entre bares y vecinos puede revocar la normativa y tratar de salvar los negocios que se ven amenazados en San Pablo, plaza Vargas y del Clavo.

Comentarios