Castro: "Navas es carismático y le queda cuerda para rato"

La presentación del francés Corchia ha servido para conocer los últimos detalles de la siguiente operación que quiere cerrar el club: el fichaje de Jesús Navas. "Ayer se pasó a su agente una nueva propuesta que están estudiando y que esperamos la respuesta en breve. No es fácil el entendimiento pero queremos todas las partes que se produzca. No hace falta poner un plazo, los dos somos conscientes de que esto no puede tener mucho más recorrido, tanto en un sentido como en otro" ha comentado el director deportivo de la entidad. Sobre este tema el presidente del Sevilla ha señalado que "es evidente que Jesús Navas es carismático, que es de la casa y que ha triunfado aquí y en el City y que tiene cuerda todavía para rato, así que sería una gran satisfacción para los sevillistas, y para el presidente el primero, que esa gestión se llevara a cabo". dijo Castro que ha insistido en que la posibilidad de que Nzonzi salga del equipo no parece cercana. "Por Nzonzi no ternemos ofertas ni interés en que las haya".

Sobre otras posibles incorporaciones Oscar Arias ha explicado que "trabajamos en las primeras opciones y seguimos en ello, y aunque está la previa de la Champions en el horizonte, trabajamos sin prisa ni pausa en esas primeras opciones también en la defensa".

