Air Nostrum estudia mantener tres o cuatro vuelos en Vigo más allá del convenio municipal

Air Nostrum podría mantener algunas de las conexiones que tiene en estos momentos desde Peinador más allá de lo acordado en el convenio firmado con el Ayuntamiento de Vigo. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu, en el viaje inaugural del CRJ1000 que la compañía ha decorado con imágenes de las Islas Cíes en sus laterales, como muestra de apoyo a la candidatura de Cíes como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Según Bertomeu, "es algo que estamos planteando y no suelo dar certezas cuando todavía están en análisis, pero lo estamos estudiando; especialmente tres o cuatro que apuntan muchas maneras para poder alargarlos más tiempo de lo que el convenio requiere". Aunque no ha querido concretar, por el momento, cuáles son esas conexiones, sí que ha destacado que este año "el número de reservas, a día de hoy, desde Peinador, ha crecido un 50% con respecto al año pasado ante un 30% de subida de asientos", además, destacó que "esperamos acabar el verano con un 40% más que el año pasado, y eso es mucho crecimiento, porque incluso en este que está siendo un buen año no vamos a tener crecimientos del 40% de media, ni de la mitad de eso, o sea que va especialmente bien" e incluso apuntó que el vuelo en el que él llegaba, procedente de Valencia, tenía una ocupación del 93%.

Bertomeu llegó a Peinador acompañado de un grupo de periodistas de la Comunidad Valenciana, en donde la compañía tiene su sede, como parte de las acciones orientadas a promocionar Vigo y las Cíes como destino turístico. En este sentido, Bertomeu aseguró que "vamos a visitar mañana las Islas Cíes, que me hace una ilusión que no se puede imaginar y esta noche vamos a cenar muy bien, como se alimenta uno en esta plaza, con lo cual siempre se viene con alegria".

En el Aeropuerto de Peinador, Carlos Bertomeu fue recibido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que destacó el importante giro que dio el aeródromo vigués en los últimos años, en concreto, por ejemplo, con doce rutas operadas por Air Nostrum, algo que destacó Caballero "hoy nos parece normal, pero hace cinco años la perspectiva era que todo el aeropuerto operase conexiones únicamente con Madrid, Barcelona y si acaso, Bilbao" y apostilló el regidor vigués, en relación al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que "esa era la perspectiva que algunos desde otras latitudes un poquito más al norte de Vigo nos querían deparar y querían que el aeropuerto cerrase" y aseguró que ahora lo que hay que hacer es "perseverar y darle tiempo para desestacionalizar los vuelos".

El Concejal de Vigo, Carlos López Font (izq.); el alcalde de Vigo, Abel Caballero (centro) y Carlos Bertomeu, en el Aeropuerto de Peinador. / Jaime González de Haz

