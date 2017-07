Podemos sospecha pagos ilegales de GIPTA a FEVE

Podemos barrunta “visos de ilegalidad” en el documento de cesión de uso de terrenos de FEVE a Gipta, la sociedad pública para la extensión del cable en Asturias, para la instalación en el tramo Cudillero-Vegadeo en 2009. Las dudas de esta formación política proceden del pago en 2014 de 1,7 millones de euros a FEVE en compensación por la ocupación de dominio público y pide al Gobierno central el documento.

Las dudas surgen cuando en 2009 se firma el compromiso de cesión de terreno para la instalación del cable, sin compensación alguna, pero se constata la existencia de una carta de pago en 2014 por importe de 1,7 millones de euros en compensación por la ocupación de suelo hasta 2020. Se pregunta la diputada en la Junta general del Principado, Lorena Gil, si, transcurrido ese periodo, habrá que realizar un nuevo pago y entiende que este documento de cesión puede no ajustarse a derecho. Según ha dicho la parlamentaria, "dudamos claramente de los procedimientos seguidos" y afirma que "los pliegos aprobados por la empresa para la ejecución de esta ecomienda no resultaban en absoluto imprecisos, claramente no posibilitan que sea necesario realizar un nuevo desembolso para una obra que el Principado ya había abonado íntegramente".

Por ello, Podemos ha solicitado al Gobierno central el documento, a través del diputado asturiano en el Congreso, Segundo González. En todo caso, Gil no encuentra precedentes de una cesión de este tipo y se preguntó si alguien conoce "algún caso en el que el Principado haya construido edificios o algún tipo de infraestructura sobre terrenos sujetos a una renta vitalicia o si no les parece aberrante que al cabo de un tiempo descubriéramos que una escuela o un centro de salud están construidos sobre terrenos por los que una empresa o un particular reclaman un alquiler".

Lorena Gil puso de relieve que el documento que exhibió, la carta de pago sin ningún tipo de sello o registro, no haya sido remitida a la Comisión de la Junta General que hace unos meses investigó la gestión de GIPTA.

Comentarios