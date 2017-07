Bruno Gama da el visto bueno a Lucas Pérez

Está claro que a todo el mundo le encantaría un posible regreso de Lucas Pérez al Deportivo, y Bruno Gama no se queda al margen. Aunque todavía no ha coincidido con él en ninguna de sus dos etapas en Coruña, el portugués se mostró consciente de la importancia que supondría para el equipo la vuelta del delantero de Monelos: “Es un jugador de calidad y con dimensión que aquí ha hecho cosas muy buenas. Estaríamos encantados de recibirle”. De todas formas también tuvo buenas palabras para los fichajes ya realizados: “Son refuerzos de calidad. Cada vez están más integrados y acostumbrados al equipo”.

El claro objetivo individual de Bruno Gama para el nuevo curso es mejorar su pasada temporada, según muchos considerada como decepcionante. Él mismo lo sabe y así lo admitió, pero tampoco mostró intención alguna de dejarse influir por ese pasado: “Está claro que no fue el año que me hubiera gustado pero no puedo estar pensando siempre en ello”, comentó, a la vez que ensalzaba la importancia del trabajo diario “para coger confianza y llegar bien al comienzo de Liga”.

Por otro lado, el ex del Dnipro (todavía algo resentido de unas molestias en la cresta ilíaca) también se unió a la intención generalizada de completar una temporada tranquila para hacer disfrutar a la afición: “Siempre intentamos dar lo mejor. Tenemos que estar ilusionados para poder ofrecer cosas buenas a la gente”.

