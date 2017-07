Se impone con pegada

El Xerez CD debutó el martes en El Torno en el que fue el primer partido de la pretemporada para los de Vicente Vargas. El conjunto azulino fue de menos a más durante un partido en el que se encontró un rival muy serio que, apenas con un par de entrenamientos, logró plantar cara a todo un Tercera. Finalmente, la pegada se impuso y el Xerez se trajo el trofeo Feria de El Torno para casa con goles de Carrión, Fran y Juan Benítez. Vargas dio minutos a todos los futbolistas de la plantilla, a excepción de Juanma Marchante, incluso a los sub 23 que están probando para quedarse en el club.

El Xerez comenzó el partido intentando llevar la iniciativa. Con Javi y Agu en el centro del campo e Isra en defensa para sacar la pelota, la posesión de balón era azulina, pero se encontraban con un rival muy plantado atrás que apenas concedía espacios. El ataque xerecista se basaba, principalmente, en la banda izquierda de Guerrero y José Vega y sería por ahí por donde llegaría el primer gol. Centro de Vega que remata Carrión de cabeza en el área pequeña y bate a Chemi. Justo después del gol, se retiraron el extremo con el gemelo sobrecargado, por precaución, y Rubén Gómez con un golpe en la rodilla. Nada grave. Antes del descanso, Pedro Carrión estuvo a punto de hacer el segundo también de cabeza, pero reaccionó bien el portero.

En la segunda parte, Vargas sacó al campo a otros once futbolistas. En esta ocasión iban a ser Polaco y Alberto los que mandaban en el centro del campo y con Borrego y Hedrera en el centro de la defensa El Torno no llegó a puerta. La posesión y la manija del partido seguía siendo azulina y el ataque iba enfocado a la banda izquierda, donde combinaban bastante bien David Narváez y el sub 23 Albino, que dejó muy buenas sensaciones. A pesar de ello, el rival no se arrugó y no puso fácil las cosas a los de Vargas. En el 67, un error de la defensa local permitió a Fran quedarse solo ante Chemi para hacer el 0-2. Justo después, David Polaco se incorporó al ataque, abrió el balón a la derecha donde la esperaba Juan Benítez que, solo ante el portero, la cruzó abajo y firmó el definitivo 0-3. La goleada pudo ser mayor, pues el árbitro anuló otro gol a Juanito Benítez tras un disparo de Fran que se estrelló en larguero. El juvenil Poyatos, fue otro de los que dejó buenas sensaciones en los, aproximadamente, veinte minutos que jugó e incluso estrelló un balón en el poste con disparo desde la frontal.

Alineaciones:

El Torno: Chemi, Jose, David, Rubén, Álvaro, Antonio, Orellana, Romero, Kevin, Gonzalo, Alberto; Diego, Juanma, Melli, José Emilio, Julio, Petete, Juanmi, Óscar, Juanito, Juan, Chendo y Roque

Xerez CD: Zamora, Quirós, Ángel, Isra, Guerrero, Javi, Agu, Zapata, Rubén (Juanito), José Vega (Albino), Pedro Carrión; Álex, Alvi, Dani Hedrera, Borrego, Chato, Polaco, Alberto, Juanito Benítez, Narváez, Albino (Poyatos), Fran.

Goles: Carrión, 0-1 (23’), Fran, 0-2 (67’), Juan Benítez, 0-3 (68’).

