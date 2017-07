Mucho que mejorar

Vicente Vargas no se mostró tan contento al término del partido en El Torno por las muchas cosas que hay que corregir. No es alarmista, pues es tan solo el primer partido de la pretemporada, pero el técnico azulino detectó una serie de aspectos que no le gustaron. “Tenemos mucha carga de trabajo y se nota a la hora de que el balón se mueva con velocidad. Estamos tranquilos y hay que seguir trabajando. Intentaremos jugar como el año pasado, que lo hacíamos de memoria”. Lo que no ha cambiado es la pegada del equipo, además de haber sumado un puntito más de seriedad en defensa con las incorporaciones de Paco Borrego y Dani Hedrera.

Con lo que sí que mostró bastante satisfecho es con los minutos de los sub 23 que tiene a prueba en la primera plantilla. “Les he visto con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Han aportado mucho al partido de hoy y han estado bastante bien. Es una pena que solo haya dos puestos”. También tuvieron minutos las nuevas incorporaciones como Polaco, Borrego, Hedrera, Alvi, Chato o Albino de los que Vargas dijo que “hay que seguir trabajando. Son jugadores que han ofrecido tintes de calidad, pero aún nos faltan cosas. Hay que ajustar líneas, no cometer errores en defensa…”

A los que sí que puso muy buena nota fue a los aficionados que se acercaron hasta El Torno para el debut del equipo. “Parece que es el resurgir del xerecismo. Ojalá siga así. Les doy las gracias y les pongo un once, como siempre”.

Comentarios