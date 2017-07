Los equipos de Tercera se quejan del reparto económico de Diputación

El portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, denuncia el reparto de fondos a los clubes de fútbol de la provincia por el cual equipos como el Atlético Sanluqueño recibe casi el triple que el CD San Fernando y cuatro veces más que la Balompédica Linense, ambos equipos en superior categoría. Mientras, equipos como la UD Los Barrios, el Xerez CD, el CD Guadalcacín, el Arcos y el Algeciras no reciben un solo euro del organismo público. Además, también se denuncia que el Cádiz CF ha recibido una subvención de 100.000 euros para desplazamientos de los jugadores y 67.000 para su Fundación.

Hablamos con Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista, sobre esta situación y se mostraba, como es lógico, bastante molesto con la Diputación. “Las diputaciones tienen como principal función la colaboración y la ayuda a aquellos ayuntamientos que no tienen capacidad para satisfacer determinados servicios, por lo que no tiene mucho sentido que se dedique a repartir subvenciones a equipos de fútbol profesional o semiprofesional”, decía Becerra.

Se podría argumentar que la Diputación no da subvenciones al Xerez CD por la deuda del club azulino, pero esta deuda también la tienen equipos como el Cádiz CF o el Atlético Sanluqueño. “La provincia no es solo Cádiz ni Sanlúcar. Creo que es un error político, pero no es nada nuevo. Hablar de fútbol y hablar solamente del Cádiz me parece que es tener una visión miope de lo que es la realidad futbolística de la provincia”, sentenciaba el presidente de Afición Xerecista.

Comentarios