Rodrigo Cuevas se desnuda para el stand de Oviedo

Un vídeo del artista, Rodrigo Cuevas, cantando desnudo en la cascada Guanga, en Trubia, es el anticipo de los contenidos del stand del Ayuntamiento de Oviedo en la LXI Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, que acaban de presentar los concejales, Ana Taboada y Rubén Rosón, y en el que habrá un importante componente audiovisual en una concepción artística que tratará de mostrar una ciudad lejada de "lo casposo" que otros han querido mostrar, según Taboada. El concejal de Economía, Rubén Rosón, ha calificado de "atrevido" el contenido, algo que viene confirmado por el adelanto que ambos ediles acaban de dar a conocer.

El eje temático del stand será 'Uviéu embruxa', que pretende englobar el Oviedo verde, el histórico, el rural, las fiestas y el participativo, según sus responsables artísticos, Eduardo Palacios y Adrián García. Incluye vídeos en 60 grados en los que se muestra lo que califican de "lugares mágicos" del municipio, las sendas del Naranco que el Ayuntamiento está recuperando o los elementos históricos mediante un lenguaje "lúdico y expositivo, con interacciones artísticas, actuaciones infantiles, mesas de debate e instalaciones", ha explicado Palacios.

La vicealcaldesa, Ana Taboada, explicó que lo que se pretende llevar a la Feria de Muestras, a la que Oviedo volvió el pasado año tras una década de ausencia, es "la imagen de un Oviedo moderno, alejado del casposo que algunos pretendían mostrar hacia fuera". Taboada espera superar este año las 20.000 visitas registradas en su espacio de la feria el pasado verano.

El concejal de Economía, Rubén Rosón, dijo que "es un stand atrevido, que no va a dejar indiferente a nadie, que es tremenamente vivo y que se va a poder vivir, no es solo para contemplar, sino también para ver, tocar y sentir", señaló para dar paso a la visualización del vídeo de Rodrigo Cuevas cantando completamente desnudo en un entorno an bucólico como la cascada de Guanga, en el entrono de Trubia.

