La carta de un socorrista a un bañista imprudente se hace viral

Aday Amorín, socorrista y presidente de la Asociación de Salvamento y Rescate en Canarias, ha escrito una carta dirigida a un bañista imprudente que se ha hecho viral a través de las redes sociales. Cerca de 18.000 personas ya han leído el texto llamado: "No es para tanto chaval".

En ella, Amorín recuerda lo ocurrido hace varios días en una playa de la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz, donde ondeaba la bandera roja y tuvo que indicarle a esta persona del peligro que corría. Recuerda en la carta "fue una jornada difícil para el servicio de salvamento y socorrismo, aunque sé que para usted solo fue molesto. Molesto por estar de vacaciones y tener que soportar mis pitidos e indicaciones cuando usted lo último que desea en sus días de descanso es desconectar y que le den órdenes. Quiero creer que usted no oía los pitidos por el fuerte ruido de las olas y que tampoco entendía mis indicaciones por darme la espalda y encontrarse ya tan lejos de la orilla"

El presidente de la Asociación de Salvamento y Rescate en Canarias le pregunta al bañista "¿Conoce realmente el motivo de izar una bandera roja? Cuando los/as socorristas nos vemos en la obligación de llevar a cabo esta acción es porqué ya hemos agotado todas las opciones de seguridad posibles, como por ejemplo cerrar un sector específico de la playa que entraña peligro y derivar a los bañistas a zonas de baño más seguras mediante banderas y carteles", e insiste en que "las olas no ahogan, las olas pueden producir lesiones medulares y traumatismos craneales debido a la fuerza de su impacto contra el fondo marino".

Aprovecha el texto publicado en su cuenta de Facebook para recordar que hasta el momento, más de 40 personas han muerto ahogadas en nuestras costas y "desgraciadamente", añade, "la cifra puede aumentar cuando llegue el otoño", una estación en el que por lo general las playas se vacían. Por último le pide al turista que "Si ve bandera roja ondeando en la playa otro día no entre al mar. No lo haga por mí, tampoco lo haga por usted. Hágalo simplemente por su hijo, o por su nieta, o su pareja, hágalo por esa pareja de franceses que no conoce y que al verle nadar igual se animen a entrar con su hijo de cuatro años sin manguitos. Hágalo por todos ellos, se lo dice un socorrista que en diez años ha presenciado alguna lágrima en días de verano que no lo merecían. Recuerde siempre ser un ejemplo para la playa".

Comentarios