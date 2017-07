Juanfran se queda en el Deportivo

El de Juanfran es uno de los nombres más recurrentes a la hora de hablar de jugadores con los que se puede hacer caja, pero él mismo se encargó de descartar una salida. Aunque sí existían “ofertas de Turquía, Rusia, Bélgica y Francia”, el lateral se siente feliz en Coruña y quiere “devolver al Deportivo a donde se merece”: “Solo me marcharía si el club o el entrenador no me quisieran”. Sin embargo, no pondría pegas en el caso de que llegara una oferta económica irrechazable para la entidad: “Si al club le viene bien que salga siempre haré lo mejor para él porque le debo mucho. Lo que quiera de mí lo tendrá”.

Algo que sin duda le vendría bien al Dépor sería el regreso de Lucas Pérez, uno de los futbolistas más queridos por Juanfran y la afición. El madrileño fue meridianamente claro sobre lo que supondría su vuelta: “Todos sabemos lo gran futbolista que es. Es el jugador diferente que necesitamos”, comentó, no sin antes proponerle como candidato a la capitanía: “Tenemos a Pedro Mosquera, pero tengo claro quién me gustaría que fuera otro y ese es Lucas. Aquí tiene su 7 y su ‘C’ de capitán esperándole”.

El de la capitanía fue un tema en el que se extendió, primero admitiendo que para él “sería un honor” portar el brazalete y más tarde ensalzando a un capitán que ya es y a otro que (además de Lucas) podría serlo: “A Mosquera todo el mundo le respeta, y después tengo un favorito que es Celso Borges por lo que representa como persona, futbolista y profesional. Creo que sería un gran capitán”.

