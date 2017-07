El Gobierno de Ferrol pide en el juzgado los sueldos retirados por PP y PSOE

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha comparecido este jueves en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad junto a otros tres ediles ante la demanda del gobierno local contra el acuerdo plenario que retiró las dedicaciones económicas del ejecutivo municipal en beneficio de PP y PSOE. El regidor ha tildado esa medida como "pacto da vergoña". Junto a él, han acudido Iván Rivas, portavoz del BNG, Rosa Méndez Fonte, edil no adscrita en el gobierno tras su expulsión del PSOE, y la única representante de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret.

Las formaciones que propiciaron aquel acuerdo no se han presentado en el proceso. Se abre ahora un plazo de diez días para las conclusiones de los abogados. Podría resolverse el caso en septiembre próximo. Suárez insiste en que no se "xustifica a proporcionalidade no reparto" y que tiene que "primar o rigor". Reclama un mejor "funcionamento para poder desenvolver unha acción de goberno" gracias a "dedicacións exclusivas; calquera pode entendelo". Y remarca que no existe una "motivación económica, senón meramente política".

