El Eldense revitaliza su Asociación de Veteranos

El Presidente de Honor del C. D. Eldense Manuel Guill Gran, ha sido el encargado de presentar estar tarde, el nuevo equipo de veteranos de la entidad deportivista con la presencia del concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, el que fuera su predecesor en ese cargo político y ex capitán del Deportivo Alberto García y el que fuera jugador de las categorías inferiores Luis Cerdá.

Manolo Guill ha comenzado recordando el nombre de los que en su día constituyeron la Asociación de Veteranos del C. D. Eldense como José Luis Martínez Verdú, Fernando Neira Fernández “Cubiche”, Celestino Cartagena Rico, Jerónimo García Calvo, José Alberto Moreno Ortega, Miguel Gallo, José Amat Ciordia, Baldomero Garrido Canales, Luis García Martínez y el propio Manuel Guill Gran.

La nueva etapa de los veteranos recoge el testigo de los que comenzaron esa andadura utilizando el mismo CIF que en su día se registró como asociación sin ánimo de lucro.

Guill se ha congratulado de que esta asociación vuelva a resurgir porque “el Eldense necesita el apoyo de todos desde los más jóvenes del club hasta los más veteranos y los 7.500 abonados que tiene ahora el Castellón por ejemplo”.

Alberto García ha aclarado que la iniciativa surge después de que ex jugadores del club que ahora están jugando en campeonatos locales mantuvieran conversaciones después de tener conocimiento de la existencia de la asociación añadiendo que “debido al delicado momento por el que pasa el club creemos que es el momento de echar una mano para darle valor a los casi cien años de la entidad y lo que representa el escudo”. García ha advertido que van a dividir el proyecto “en diversas áreas” como por ejemplo la social “para recuperar los homenajes de muchos ex futbolistas que se lo merecen” sin olvidar los actos benéficos y los partidos. Sobre este particular, el ex capitán del Eldense ha manifestado el deseo de que visite Elda un equipo importante de veteranos y ha animado a cualquier futbolista que haya vestido la camiseta azulgrana en cualquier época y categoría “se sume a este colectivo”.

El equipo ya se ha inscrito en una liga de veteranos que está dividido en zonas territoriales y comenzará a funcionar a partir de septiembre.

A pesar de ser un colectivo independiente, sus estatutos recogen que su actividad tanto cultural como deportiva girará en torno al C. D. Eldense.

