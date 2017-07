"No hemos recibido dinero de la Diputación"

Los últimos días vienen marcados por la polémica de las subvenciones de la Diputación de Cádiz a los equipos de Tercera División. José Loaiza se ha retractado de sus declaraciones afirmando que el Atlético Sanluqueño no ha recibido dinero aún por parte de la Diputación pero en el documento de presupuestos de este organismo consta que así será. Manolo Fernández, presidente del Atlético Sanluqueño entiende que el portavoz popular se ha equivocado con sus declaraciones pues el club no tiene constancia de nada. “Ojalá fuera así. Hemos sido los primeros sorprendidos pues no tenemos ningún tipo de noticia con respecto a este tema. No tenemos ningún tipo de notificación de la propia Diputación”.

Fernández se ha mostrado molesto, además, con las declaraciones de Juanmi Becerra a este medio en las que el presidente de Afición Xerecista afirmaba que el club blanquiverde tiene deudas con la administración pública. “No conozco la situación económica del Cádiz y del Xerez, pero nosotros gozamos de una salud económica estable y estamos al día con las administraciones. No hemos pasado nunca por una ley concursal y suspensión de pagos, no hemos descendido por impago a jugadores”.

Además, el presidente del Atlético Sanluqueño, se ha quejado de que es precisamente la Diputación la que aún le debe dinero al club de las dos últimas temporadas. “Se nos deben nueve mil euros de la temporada 15-16 por nuestro ascenso a Segunda División B y otros nueve mil euros de esta temporada” por jugar en dicha categoría.

