Renovaciones estancadas hasta el cierre de mercado

La gran temporada realizada por el Celta en el pasado curso ha

revalorizado el caché de los futbolistas que formaban parte el once de

gala. Esto ha aumentado el número de ofertas por jugadores celestes y,

al mismo tiempo, un crecimiento en las exigencias de los futbolistas a

los que el club vigués quiere renovar el contrato. En este contexto,

las diferencias entre lo que ofrece el Celta y lo que piden los

jugadores son bastante grandes por el momento.



La renovación más complicada en estos momentos es la de Daniel Wass,

que ya reconoció en sala de prensa que lleva cuatro meses sin noticias

del club. Después de 97 partidos oficiales en dos temporadas, el danés

considera que su rol de imprescindible en el terreno de juego le tiene

que convertir en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

El centrocampista ha recibido propuestas que duplican su salario

actual. Mientras, el Celta no tiene intención de ponerlo a la altura

de los mejor pagados, por lo que las negociaciones están rotas. Por

este motivo, el club aceptaría ofertas por Wass por debajo de su

cláusula de rescisión (25 millones de euros) y por ahora ninguna

alcanza esa cifra. El jugador se mantiene a la espera y no vería con

malos ojos su salida.



Las diferencias en lo económico son todavía más importantes en el caso

de Radoja, uno de los futbolistas con peor ficha de la plantilla

(cerca de los 400.000 euros netos). El serbio entiende que debe, como

mínimo, duplicar su salario para renovar, cifra que la directiva

celeste no acepta. Por suerte para la entidad, ningún club importante

ha presentado una oferta por 10 millones de euros, el valor de su

cláusula.



Situación distinta es la de Jonny, que no valorará ninguna oferta del

club hasta que finalice el mercado de fichajes. El canterano está

dispuesto a hacer las maletas para jugar en un equipo que le permita

disputar la Champions League y pelear por títulos. Su salida la

dificulta el precio de su cláusula (18 millones), una cantidad muy

alta para un lateral.



Un caso distinto es el de Sergio, que desea ampliar su contrato pero

todavía no ha recibido ninguna llamada del club para sentarse a hablar

pese a que su contrato finaliza el próximo 30 de junio. El 'Gato de

Catoira' y su entorno están sorprendidos por la inacción de la

directiva pese a declarar en público que nada más iniciarse la

pretemporada comenzarían a tratar su renovación. Varios clubes han

preguntado por el futbolista, en especial un equipo londinense que

milita en la Premier League.



En muchas ocasiones, el club no ha aceptado las peticiones económicas

de los futbolistas alegando que pondría en peligro el tope salarial,

una respuesta sorprendente, ya que la pasada se destinaron 27,2

millones de euros en salarios de la primera plantilla, cuando el tope

del Celta era de 39,3 millones.

