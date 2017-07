Ripa sobre Llamazares: "Por lo visto, quería seguir"

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha recurrido al tono irónico tras saber que el portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ha anunciado que no concurrirá a unas elecciones bajo las siglas de Unidos Podemos: "por lo visto, quería seguir", ha dicho el dirigente asturiano de la formación morada.

En una entrevista concedida por Llamazares a la revista Jot Down, deja claro que no formará parte en ningún caso de una candidatura conjunta de la organización de la que él mismo ha llegado a ser coordinador general, IU, con Podemos, en una convergencia que considera que sería un suicidio para su partido. Llamazares dice que "me dará mucha pena. A mí me gustaría terminar mi vida política en IU, pero si IU no quiere sobrevivir yo no me voy a suicidar con IU", explica, y reconoce que su relación con el actual coordinador general de IU, Alberto Garzón, es prácticamente nula.

El portavoz parlamentario de IU en el parlamento asturiano siempre ha sido muy crítico hacia una convergencia en la que advierte el riesgo de que Podemos acabe diluyendo a su partido y ahora insiste en esa idea al afirmar que "IU corre el riesgo de acabar como una corriente de Podemos. No estamos ya muy lejos. Somos una corriente de opinión ahí dentro donde solo tienen presencia el coordinador y sus partidistas". La falta de sintonía de Gaspar Llamazares con Podemos es evidente en el día a día de la política asturiana. Hace tan solo unos días, tras la reunión de las direcciones de IU y Podemos en Asturias, el secretario general de Podemos, daniel Ripa, ponía el acento en la necesidad de llegar a un acuerdo político que "evite tentaciones en el Grupo Parlentario de IU con Gaspar Llamazares de volver a girar hacia el Gobierno" socialista asturiano de Javier fernández.

Tras conocer las declaraciones de Llamazares a Jot Down, Ripa dijo que "Gaspar Llamazares, que lleva desde 1989 como cargo público, tenía intención de continuar por lo visto más años", ante lo que recordó que "nosotros tenemos una postura firma al respecto. estamos por la limitación de mandatos en los cargos públicos. Hay que evitar la profesionalización de la política", señaló en clara referencia a la veteranía de Llamazares en la actividad pública.

