Historias de mochileros

Las redes sociales han supuesto toda una revolución para los mochileros. Internet pone en contacto a los aventureros y les permite compartir información, algo que ha cambiado el modo de viajar, según Nelson Mochilero, creador de Mochileros.org, un sitio web pionero en unir a viajeros de todo el mundo y "difundir una nueva filosofía de vida". Nuevas herramientas para difundir contenidos y consejos y conectar gente. Actualmente funcionaon mucho las redes sociales y gracias a ellas se comunican los mochileros muy bien. Se han juntado muchísimos grupos y parejas a través de nuestra web. Consejos como por dónde empezar y cómo planificar un viaje hasta la parte más social para contactar con otros grupos. Nelson lleva 22 años viajando de mochilero. "No cuento los países donde he estado. Cuando quiero hacer un viaje, me pregunto qué experiencia quiero vivir y entonces busco el país", cuenta.

Patricia Mateos es una joven madrileña apasionada del mundo. En un viaje por Tailandia, conoció a un grupo de donostiarras que la invitaron a la capital guipuzcoana donde vive actualmente. "Yo vivo para viajar", explica Patricia, mochilera que piensa en su próximo destino: Vietnam, a donde viajará con el billete abierto, una forma de disfrutar de lo que le depare el futuro.

A sus 23 años, Laura Sánchez ha recorrido Europa y Marruecos con su mochila, casi siempre sola. En su blog senenderezo.com, Laura defiende su tesis de que "ser mujer mochilera no es una locura. Podemos viajar solas". Para Laura, viajar como mochilero derriba las barreras con la población local y ayuda a conocer mejor la cultura.

