Los trenes de Cercanías circularán al 50% este viernes salvo en hora punta

Los usuarios de los trenes de Cercanías y de Media y Larga Distancia van a sufrir este viernes las consecuencias de la huelga de trabajadores de Renfe y Adif convocada por el sindicato CGT. En la provincia de Castellón los Cercanías van a circular con una frecuencia de paso de 60 minutos salvo en hora punta.

Los trabajadores de Renfe y Adif están en huelga desde primera hora de la mañana en todo el país para pedir una mejora de sus condiciones laborales. El responsable de la sección ferroviaria del sindicato CGT, Luis Vaíllo, asegura que una de las principales razones de las protestas es la externalización de muchos servicios a través de empresas privadas.

El Ministerio de Fomento ha decretado unos servicios mínimos que garantizan la circulación del 75% de los trenes de Cercanías en hora punta y del 50% durante el resto del día. Algo similar sucede en los trenes de Media y Larga Distancia. El sindicato CGT considera que estos servicios mínimos son excesivos.

Desde el CGT afirman que Renfe ha presionado hasta el último momento para evitar la huelga ya que aseguran que es ilegal por un defecto de forma en la presentación de la solicitud. Los paros terminarán a las once de la noche aunque desde el sindicato CGT no descartan volver a manifestarse de nuevo en los próximos meses si la situación no mejora.

