La Fundación Francisco Franco gestionando las visitas al Pazo de Meirás

La Fundación Francisco Franco, creada un año después de la muerte del dictador para ensalzar su figura, ha pasado a encargarse de organizar las visitas al Pazo de Meirás. Lo ha denunciado la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña que pide a la Xunta que retire la concesión. Ha sido la familia Franco la que ha delegado en esta fundación la gestión de las visitas. La Xunta del PP transfirió a los herederos del Dictador esta potestad al llegar al poder después de que el bipartito hubiera designado el Pazo Bien de interés cultural. Desde ese momento había obligación de facilitar que fuera visitado por la ciudadanía varias veces al mes. La comisión pola memoria pedirá formalmente que la gestión de las visitas pase al Concello de Sada aunque la Xunta señala que la Ley de patrimonio cultural no establece ninguna directriz sobre el tipo de entidad que debe gestionar las visitas a un BIC, con lo que no hará nada al respecto. Parece olvidar que el Pazo fue adquirido en plena guerra por las autoridades franquistas mediante descuentos forzosos en las nóminas de funcionarios públicos y donaciones obligadas. Y que luego fue regalado al dictador y heredado después por su familia en una situación inconcebible en cualquier democracia avanzada. Hasta que no se normalice esta situación desde el punto de vista democrático no se podrá avanzar de forma sana desde el punto de vista social. Y todas las dejaciones hacen a sus protagonistas cómplices.

