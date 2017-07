Chema Díaz, experiencia para la medular del Eldense

El interior diestro murciano José María Díaz Castañer, “Chema”, se ha comprometido con el C. D. Eldense para defender la camiseta azulgrana la próxima temporada.

Chema procede del C. D. Castellón, cumplió 27 años el pasado día 14 y mide 1,81 m. Aunque su demarcación habitual es la de interior derecho no le hace ascos a traspasar la línea medular por el exterior diestro. Ha pasado por el Jumilla, Bala Azul, UCAM Murcia, Cartagena, Pinatar, MFK Karvina de la República Checa, Orihuela y Castellón.

Chema ha mantenido un tira y afloja en la negociación con la directiva del C. D. Castellón con la que al final no ha llegado a un acuerdo para renovar y ponerse a las órdenes de Fran Castelló.

Tanto es así que en su cuenta de Twitter, @chemiitta, ha publicado: “Nunca es fácil empezar una despedida pero es una realidad y muy a mi pesar este año no vestiré la camiseta del glorioso C. D. Castellón. Los motivos son que yo hice mi oferta, ellos me hicieron la suya y creo que por el año personal que había pasado creo que no era la más acertada. Aun así volví a hacer otra oferta pero ya había otros jugadores en la agenda de Fran Castelló. Aun así estuve esperando hasta que recibí la llamada la cual no iba a entrar en los planes de Fran Castelló. Por lo tanto y no me cabe otra que dar las gracias a esa afición que ha sufrido tanto como nosotros durante años, a Fran Castelló y al club por dejarme defender la camiseta del histórico C. D. Castellón y sobre todo, a RESACA ALBINEGRA que me ha ayudado de manera económica y moralmente en el tramo posiblemente más difícil de mi vida en lo que llevo jugando al fútbol. MUCHÍSIMAS GRACIAS DE CORAZÓN y siempre PPO”.

Comentarios