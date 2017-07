Esperan que el Juzgado actúe para que "Juana duerma en casa"

Las asesoras de Juana Rivas, la madre de Maracena que ha incumplido la orden judicial de entregar a sus hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones contra ella, ha señalado que el apoyo legal de la Junta de Andalucía ofrece "buenas perspectivas" a este caso y ha confiado en que el Juzgado tome ahora medidas para que Juana, que sigue en paradero desconocido, "duerma esta noche en casa con sus hijos".

La asesora jurídica del Centro municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, ha señalado que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada tiene "todas las puertas abiertas" para suspender la ejecución de la sentencia que obligaba a Juana Rivas a devolver a los menores a su padre hasta que no se resuelvan los recursos pendientes, después de que ya lo solicitaran formalmente hace unos días. Es "sólo cuestión de voluntad", ha agregado.

"Ante las peticiones de la parte y esperamos que de la Junta de Andalucía, confiamos en que dicte la suspensión de la ejecución, no se pueden dar más milagros en este momento. Si lo hiciera, Juana dormiría esta noche en casa con los niños sin ningún problema legal y ya en septiembre que se hagan la cosas como debieron desde un principio", ha relatado Granados, que prevé que ahora se produzcan reuniones técnicas con los servicios jurídicos de la Junta para intercambiar información sobre el caso.

Afirma que sigue "sin saber absolutamente nada" de Juana Rivas, que permanece en paradero desconocido desde que el pasado miércoles por la tarde no entregara a los niños en el Punto de Encuentro Familiar de Granada para que los recogiera el padre y los lleve a Italia, donde tienen fijada su residencia habitual. No obstante, se muestra convencida de que "no está sola" y de que "no es tonta" de modo que es previsible pensar que no dará pistas de dónde se encuentra hasta que la situación esté encauzada.

SIGUEN TRABAJANDO EN EL RECURSO DE AMPARO AL TC

La letrada de Juana Rivas continúa trabajando en el recurso de amparo que presentarán ante el Tribunal Constitucional ya en septiembre, dados los tiempos y que "agosto es inhábil".

El abogado Adolfo Alonso, que representa al padre de los menores, mantiene por su parte que en este caso se han producido ya "dos secuestros"; primero por sacarlos Juana Rivas de Italia sin el consentimiento del progenitor y después por no entregarlos a las 16,30 horas del pasado miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada como ordenó el Juzgado, por lo que el jueves anunció acciones legales ante el "enorme daño" que se está provocando a los pequeños.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada "mantiene vigente" el auxilio realizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores tanto en Maracena como en aquellos lugares donde puedan encontrarse, después de que la Guardia Civil intentara sin éxito el mismo miércoles localizarlos en varios domicilios particulares vinculados con Juana Rivas y su familia.

La plataforma de apoyo recientemente creada desde el Centro de la Mujer de Maracena ha convocado para este viernes una concentración a las 12,00 horas en la plaza de la Constitución de la localidad bajo el lema "Juana está mi casa" en señal de apoyo.

