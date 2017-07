Antonio Carmona presenta 'Obras son Amores' en el Alcázar de Jerez

El ciclo Noches de Bohemia-Fundador continúa este sábado 29 de julio con la actuación del artista Antonio Carmona, que presenta su disco ‘Obras son Amores’, en un espectáculo que protagoniza el ex componente de los legendarios Ketama y que cuenta con la colaboración de una gran variedad de músicos. En el recital destaca un tema dedicado a su padre, el guitarrista Juan Habichuela, recientemente fallecido. “Entre mi sobrino Juanito y yo, le hemos hecho un tema a mi padre, no tengo inspiración más grande que mi padre, cuando toca la guitarra y también cuando no la toca. Es la máxima inspiración para mí en el mundo. Es la primera vez que Juanito se lanza a hacer composiciones”, subraya Antonio Carmona.

Este disco, en el que Antonio Carmona toca también la guitarra tiene el sello del artista de la saga de los Habichuela, pero es muy diferente al anterior. "Es más alegre, está cantado en otros tonos, tiene más melodías y más frescura al haberlo hecho con otros compositores”, añade el artista.

El espectáculo comienza a las 22 horas y tiene un único precio de 30 euros. Las entradas se pueden adquirir en tickentradas.com o en taquilla.

Comentarios