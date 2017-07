"No me esperaba el resultado"

Laura, la expareja del futbolista Rubén Castro, que ha sido absuelto de malos tratos, cuenta en la Cadena SER que lo denunció "porque llegó un momento en que me destrozó la cara. No fue como las primeras veces", asegura en referencia a la agresión que ella denunció en mayo de 2013, acompañada de un parte de lesiones.

La mujer explica que en el juicio no se sintió bien. "No me sentí ni comprendida ni con respeto". "Nadie me cree. Como si me lo hubiera inventado todo". Además, lamenta que desde que denunció ha recibido constantes insultos y amenazas en las redes sociales y por la calle. Incluso, ha señalado, que hay quien le reclama que pida perdón, cuando ella ha acudido a los Tribunales porque llega un momento en que ya "no puedes disimular más".

Su abogada, Amparo Díaz, asegura que van a recurrir el fallo ante la Audiencia de Sevilla. Y lamenta que la justicia todavía "desconoce el proceso de la violencia machista que dificulta aportar testigos directos".

